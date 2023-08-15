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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة البحر الأحمر" تناقش جاهزية الوحدات لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية. 

تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة القوى البشرية من الطاقم الطبي بالوحدات والمستشفيات، ومناقشة تطوير خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية، كما تم مناقشة جاهزية الوحدات الصحية لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية. 

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة للوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، وكلف مدير إداره التثقيف الصحى والإعلام بتكثيف الندوات التوعوية، وتم تكليف مدير إدارة المستشفيات بتكثيف المرور على المستشفيات ومتابعة الخدمات المقدمة وتواجد الطاقم الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.

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