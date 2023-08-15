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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تهنئ حكومة وشعب الهند بمناسبة عيد الاستقلال

مصر والهند
مصر والهند

أعربت مصر عن خالص التهنئة لحكومة وشعب دولة الهند الصديقة بمناسبة عيد الاستقلال. 

وأفادت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء بأن مصر تتطلع إلى تعميق شراكتها الاستراتيجية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما. 

وتتميز العلاقات المصرية - الهندية بتاريخها العريق كما تعكس التعاون بين الدولتين الكبيرتين، حيث تمثل كل منهما ثقلًا إقليميًا خاصًا في منطقتها، وقد ترسخت هذه العلاقات من التطلعات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان.

وتشهد العلاقات المصرية - الهندية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، بما في ذلك الهند.

وتعتبر العلاقات المصرية - الهندية فريدة من نوعها ليس فقط بسبب تاريخهما الحديث المشترك، ولكن أيضًا لأنها تظهر تعاونًا بين دولتين عظيمتين، لكل منهما وزن إقليمي خاص.

التحديات المشتركة التعاون بين الدول العلاقات المصرية - الهندية عيد الإستقلال عيد استقلال الهند

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