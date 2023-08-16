برلمانية: فض اعتصام رابعة الإرهابي بداية الإصلاح الحقيقي لمصر

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة، وأبناء الشعب المصري دون استثناء وصفوا هذا اعتصام رابعة، بأنه كان “اعتصامًا مسلحًا من الدرجة الأولى”، كونه في حقيقة الأمر، محاولة مستميتة من قبل الإخوان لتأسيس حركة تمرد مسلحة، تستهدف الخروج على الدولة المصرية التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو.

وأشارت “ الشوباشي ” خلال حوارها لـ “ صدى البلد ” إلى أن اعتصام رابعة في عام 2011 كان ممنهجا؛ لإسقاط الدولة المصرية وسلب هويتها، وما زال تحريض الجماعة الإرهابية بالخارج، مستمرا؛ لبث الأكاذيب، والتحريض ضد مصر، من خلال بث الفتن والشائعات المغرضة، لاستهداف الدولة، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في الإيقاع بين الشعب وقيادته الحكيمة.

وأوضحت عضو “دفاع النواب” أن ذكرى فض الاعتصام، ستظل بداية الإصلاح الحقيقي لمصر، ونقطة الإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ذلك اليوم الذي وقف فيه المصريون على قلب رجل واحد، استطاعوا أن يستعيدوا الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية الفاشية التي كانت تريد أن تشيع الخراب والدمار في المنطقة تحت مسميات مختلفة، وتمكنوا من القضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.