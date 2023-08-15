عاجل
أخبار الفن.. حكيم وكايروكي وأنغام نجوم مهرجان العلمين في أغسطس.. وفاة ابن شقيق وليد توفيق أخبار التوك شو.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين.. انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس وزير قطاع الأعمال يبحث مع "H&H" الهندية التعاون في مجال الرعاية الصحية النشرة الدينية.. أجمل ساعة لو حرصت عليها كل يوم سترى العجب فى حياتك.. هل انتشار النمل له علاقة بالحسد؟.. 10 كلمات تسهل عليك كل صعب وعسير موجز السوشال ميديا.. فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته.. سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها بجلسة تصوير جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بقري مركز المحلة لردع مخالفين

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

txt

مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي لعدم استقرار حالة البحر

وقال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 10 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

الطب النفسي بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

البناء بدون ترخيص البناء العشوائي الاسكندرية الإجراءات القانونية أعمال البناء الزراعى بدون ترخيص بمحافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

الإدارة عايزة فلوس.. مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

موضوعات متعلقة

الطب النفسي بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

ترشيحاتنا

بمقدار تجاوز 2000 جنيه.. انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء

دور برد منتشر.. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

مفاجأة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بـ كليات القمة .. ومرور اليوم الأول بدون شكوى

ما مخاطر الحمولة الزائدة بالسيارة على سلامتك أثناء القيادة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات النهوض بالخدمات الطبية وتحديث اللوائح المنظمة للعمل

أبرز 10 رسائل لوكيل الأزهر في حفل تكريم الفائزين بمسابقة مواهب وقدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

فيديو

متحور كورونا يهدد العالم .. تفاصيل جديدة وتحذير هام

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. اعرف تفاصيلها وكيفية الحصول عليها.. فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ