مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي لعدم استقرار حالة البحر

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، مشيرة إلى رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي، والرايات الصفراء بشواطئ القطاع الشرقي.



وأشارت الإدارة - في بيان اليوم الخميس - إلى أن نسب الإشغال بالشواطئ وصلت 40%، حيث توافد الرواد والمصطافين من الإسكندرية والمحافظات المجاورة على شواطئ المدينة الساحلية.

وطالبت الإدارة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.



يشار إلى أنه تنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.



وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

