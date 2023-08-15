هذا ما تظهره الأرقام.. ارتفاع صادرات الديزل والغاز الروسي إلى هذه الدول

أظهرت أرقام جديدة أن صادرات الديزل والغاز الروسي المنقولة بحرا ارتفعت بنسبة 7٪ إلى حوالي 1.7 مليون طن في أول 14 يومًا من شهر أغسطس الجاري، مقارنة بنفس الفترة من الشهر الماضي، وفق ماذ كرت شبكة سكاي نيوز.

وتشير البيانات، إلى أن النمو كان مدفوعًا بأحجام إنتاج قوية بعد تخفيف الصيانة الموسمية لمصفاة التكرير.

وتشير أرقام رفينيتيف إلى أنه في أغسطس حتى الآن ، لا تزال تركيا الوجهة الأولى لصادرات الديزل من الموانئ الروسية ، حيث تستحوذ على حوالي 42٪ من إجمالي الإمدادات ، أو ما يقرب من 720 ألف طن.

وفي غضون ذلك ، بلغ إجمالي شحنات الديزل من روسيا إلى البرازيل حوالي 140 ألف طن منذ بداية هذا الشهر.

من بين أكبر مستوردي الديزل الروسي إلى إفريقيا في أغسطس ، أظهرت بيانات رفينيتيف، أن غانا استوردت (75000 طن) والمغرب (68000) وتوجو (60 ألف طن).