"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن صادرات مصر الزراعية في عام 2023.. فيديو

عرض برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا حول صادرات مصر الزراعية خلال عام 2023.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر الزراعية من الحاصلات لما يقارب ملياري دولار، فضلا عن أن الصادرات قفزت إلى 1.841 مليار دولار بالخمسة أشهر الأولي للعام الجاري بزيادة 200 مليون دولار، وارتفاع الصادرات الزراعية إلى 10.2 % مقابل 6.9 % في عام 2022.

وأوضح التقرير أن تصدر البرتقال لقائمة الصادرات بـ 504.2 مليون دولار مقابل 440.4 مليون دولار في العام السابق، وتضاعفت صادرات العنب لنحو 105.5 مليون دولار بزيادة 57 مليون دولار، وسجلت صادرات الجزر ارتفاعا لـ 11.7 مليون دولار مقابل 5.4 مليون دولار في عام 2022، وتضاعفت صادرات البصل لـ 100.9 مليون دولار مقابل 47.6 مليون بزيادة 111.7%.