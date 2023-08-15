كيبا: فخور بارتداء قميص ريال مدريد.. وكورتوا يعيش مرحلة صعبة

أعرب الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان نادي ريال مدريد الإسباني، أعلن أمس الإثنين تعاقده مع كيبا قادما من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، لتعويض غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والذي تعرض مؤخرا لقطع في الرباط الصليبي.

وقال كيبا خلال مؤتمر تقديمه لاعبا في ريال مدريد، اليوم الثلاثاء: “ أريد أن أبعث برسالة تشجيع إلى تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر، وأتمنى لهم الشفاء العاجل لأن الإصابات هي أصعب جزء في مهنتنا”.

وأضاف:" اليوم هو من أهم الأيام وأكثرها خصوصية في مسيرتي الرياضية وفي حياتي، فخور جداً بتشكيل جزء من ريال مدريد".

واختتم:" سأعمل بجهد والتزام بهذا القميص في التدريبات والمباريات، آمل ان نتمكن من تعزيز سجل إنجازات ريال مدريد وتعزيز أسطورته.. هلا مدريد".