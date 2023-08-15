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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان تكشف حيلة الأوكرانيين للهروب من التجنيد في الجيش

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن الحيلة التي يلجأ إليها الأوكرانيين للهروب من التجنيد في صفوف الجيش والقتال ضد القوات الروسية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن رجال أوكرانيين يلجأون إلى تزوير تشخيص طبي عن طريق دفع رشوة من أجل إعفاءهم من الخدمة العسكرية. 

وأضافت الصحيفة أن تزوير التشخيص الطبي أصبح أمرا شائعا من أجل الإعفاء من الخدمة العسكرية".

وأشارت الجارديان إلى أن الرجال الذين ليس لديهم 5000 دولار لشراء أوراق طبية أو مغادرة البلاد يخشون مغادرة منازلهم حتى لا يتم الاستيلاء عليهم من قبل كتائب التعبئة في الشوارع.

ويقول الرجال الذين اجتازوا التجنيد إن المجندين غالبا ما يتم إرسالهم إلى الهجوم دون تدريب أو بعد إكمال دورة تدريبية أولية في المملكة المتحدة تستمر بضعة أسابيع.

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