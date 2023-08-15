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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي خلال جولة مسائية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع، منها مستشفى السنطة المركزي التي يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة للتوسع في بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا.

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لدعم "حياة كريمة".. 5 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ5563 حالة

جاء ذلك خلال متابعته سير العمل بمستشفى السنطة المركزي بحضور الاستاذه  منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

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شاهد.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.. صور

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، أطفال، غرف" عزل، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى86٪

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العيادات الخارجية العلاج الطبيعي الرعاية الطبية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المتابعة الدوري بمستشفي السنطة المركزي تفقد مشروعات حياة كريمة تفقد مشروعات جامعة طنطا خدمات طبية

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