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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مروع.. ضبط لص مقابر في بريطانيا أثناء استخراجه رفات الموتي |تفاصيل

لص مقابر
لص مقابر

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على رجل بعد ضبطه متلبسًا، من جانب إحدى السيدات، بسرقة رفات الموتي من القبور . 

وأظهرت لقطات مصورة امرأة تواجه رجلاً داخل إحدى المقابر وكان يبدو عليه أنه ينبش المقابر لسرقة الموتى ومحتوياتهم.

وتُظهر اللقطات المؤلمة امرأة تدعى شيلبيلي فرانسيس تبلغ من العمر 19 عامًا ، وهي تواجه الرجل في مقبرة شيريجرين في شيفيلد بانجلترا.

وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن شيلبيلي كانت تسير مع كلبها ثم لاحظت لص المقابر وهو ينبش المقابر في 13 أغسطس بين الساعة 8 مساءً و 9 مساءً. 

 لص مقابر

وقالت الشابة إنها كانت تتجول مع كلبها بجانب المقبرة في المنطقة الواقعة بينها وبين ملعب الجولف القريب لكنها سمعت ما بدا مثل "قعقعة الصفائح" وصوت "الحركات".

واضافت أنها نظرت عبر السياج لإلقاء نظرة فاحصة لتجد المتهم ينحني فوق القبور، حيث شاهدت بجانبه حقيبة كبيرة وكل الأكياس كان يملؤها بكل ما في وسعه من القبور.

الشرطة سرقة مقابر مقابر قبور

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