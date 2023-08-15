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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب علوم الملاحة ينفذون نموذجا للقمر الصناعي "كيوب سات" للاستشعار عن بُعد

كلية علوم الفضاء
كلية علوم الفضاء ببني سويف

قام طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتصميم وتنفيذ نموذج لقمر صناعي من نوع "كيوب سات" وذلك للاستشعار عن بعد للأغراض البحرية، حيث يهدف المشروع إلى إحداث ثورة في مجال مهمات CubeSat ، مما يتيح المزيد من جهود استكشاف الفضاء الأكثر ذكاءً وكفاءة.


وأكد رئيس الجامعة، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء،  تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، مثمنا الجهود المبذولة من قِبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تدريب وتأهيل الطلاب من خلال المناهج الحديثة التي تواكب كل ما هو جديد في مجال الفضاء والدورات التدريبية وتوقيع بروتوكولات التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، حيث أثمر كل هذا عن ظهور مشروعات التخرج لأول دفعة من كلية علوم الملاحة بالمستوي اللائق والمشرف.

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وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق ضم 10 طلاب هم  اسلام إبراهيم،  يحيي عيسي،  عمرو درويش،  منار هشام، روان محمد،  دعاء خالد، أشرف ر جب، هشام سلطان، أحمد عبدالنبي، محمد عيد، وتحت اشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا.

يذكر أن مشروع القمر الصناعي CubeSat  يضم جوانب مختلفة من مهامCubeSat،  ويركز على تطوير أنظمة فرعية قوية تعتمد على بنية ARM وتنفيذ نظام التشغيل في الوقت الحقيق   (TTRD OS) ، ولا تتضمن هذه الأنظمة الفرعية تقنيات السلامة والآليات الآمنة من الأعطال وقدرات المراقبة الذاتية الشاملة للأنظمة الفضائية الموثوقة فحسب ، بل تدمج أيضًا محطة التحكم الأرضية، حيث تتيح محطة التحكم الأرضية المراقبة والتحكم عن بعد في CubeSat ، بينما تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الصور الملتقطة بواسطة القمر الصناعي.

علاوة على ذلك، يتم استخدام خوارزميات تحكم متطورة لتحديد الموقف الدقيق وأنظمة التحكم (ADCS) ، مما يضمن التوجيه الدقيق والمناورة، بالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع تصميم المدار لتحسين مسار CubeSat  لأهداف مهمة محددة من خلال دمج هذه المكونات المتنوعة.

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الملاحة الفضائية بروتوكولات التعاون خوارزميات الذكاء الاصطناعي رئيس جامعه بني سويف ذكاء الاصطناعي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

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