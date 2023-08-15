انطلاق مؤتمر لم شمل المغتربين بالخارج برعاية حزب المصريين

انطلقت النسخة الأولى من مؤتمر لم شمل المغتربين بالخارج، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، تحت رعاية المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب ”المصريين“ ورئيس مجلس إدارة شركة رؤية الراعي الرسمي لهذا المؤتمر وأحد مؤسسي مبادرة المصريين بالخارج.

لم شمل المغتربات والمغتربين

وقال المستشار خالد السيد إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الأول إلى لم شمل المغتربات والمغتربين بالخارج، فضلًا عن مد جسور التواصل الاجتماعي وتعزيز دور الاعلام في نشر التوعية والثقافة وزيادة الوعي الأسري والاجتماعي والقانوني للمغتربات والمغتربين والمحافظة على الهوية المصرية واللغة العربية للجيل الثاني والثالث وتحفيز الاستثمار والتنمية ودعم الاقتصاد المصري.

وأعلن مساعد رئيس حزب ”المصريين“ خلال المؤتمر عن انطلاق مبادرة الحماية القانونية للمغتربين بالخارج، والتي تشمل كافة المغتربين في أمريكا وأوروبا وأسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، وتعمل على نشر الوعي والثقافة القانونية وتقديم الدعم القانوني من كبار المختصين من مستشارين ومحامين بالتنسيق مع رؤساء الجاليات والكيانات المصرية بالخارج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عبدالله رئيس مبادرة «يلا نعيشها بسعادة»، والدكتور محمد أبو زيد منسق عام المبادرة وكافة مؤسسي مبادرة المغتربات والمغتربين بالخارج، والدكتورة دينا الجندي، وكوكبة من المختصين البارزين بالعالم العربي.