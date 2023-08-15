عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق مؤتمر لم شمل المغتربين بالخارج برعاية حزب المصريين

المستشار خالد السيد
المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب ”المصريين“

انطلقت النسخة الأولى من مؤتمر لم شمل المغتربين بالخارج، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، تحت رعاية المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب ”المصريين“ ورئيس مجلس إدارة شركة رؤية الراعي الرسمي لهذا المؤتمر وأحد مؤسسي مبادرة المصريين بالخارج.

 لم شمل المغتربات والمغتربين

وقال المستشار خالد السيد إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الأول إلى لم شمل المغتربات والمغتربين بالخارج، فضلًا عن مد جسور التواصل الاجتماعي وتعزيز دور الاعلام في نشر التوعية والثقافة وزيادة الوعي الأسري والاجتماعي والقانوني للمغتربات والمغتربين والمحافظة على الهوية المصرية واللغة العربية للجيل الثاني والثالث وتحفيز الاستثمار والتنمية ودعم الاقتصاد المصري.

وأعلن مساعد رئيس حزب ”المصريين“ خلال المؤتمر عن انطلاق مبادرة الحماية القانونية للمغتربين بالخارج، والتي تشمل كافة المغتربين في أمريكا وأوروبا وأسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، وتعمل على نشر الوعي والثقافة القانونية وتقديم الدعم القانوني من كبار المختصين من مستشارين ومحامين بالتنسيق مع رؤساء الجاليات والكيانات المصرية بالخارج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عبدالله رئيس مبادرة «يلا نعيشها بسعادة»، والدكتور محمد أبو زيد منسق عام المبادرة وكافة مؤسسي مبادرة المغتربات والمغتربين بالخارج، والدكتورة دينا الجندي، وكوكبة من المختصين البارزين بالعالم العربي.

الإقتصاد المصرى التعاون الخليجي التواصل الاجتماعي الهوية المصرية الثقافة القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

توضيح من إدارة البورصة بشأن تعظيم العوائد الاستثمارية لبعض المنشآت الرياضية 

زراعة خلايا "بيتا".. هيئة الدواء الأمريكية توافق على دواء جديد لمرض السكر

أمريكا: صفقة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

أحمد عيسي ومركز جون كيندي يبحثان دعم السياحة الثقافية الترفيهية

وزير الخارجية الأمريكي: نطبق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية مع إيران

لو هتقدم في جامعة.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ