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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء 900 رحلة جوية وإجلاء 240 ألف شخص في اليابان بسبب "لان"

صدى البلد

ألغي نحو 900 رحلة جوية في اليابان وأُمر 240 ألف شخص بالانتقال إلى أماكن آمنة بسبب إعصار لان، الذي عبر جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان قرب العاصمة القديمة كيوتو، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل.

واقترب إعصار لان من المحيط الهادئ وضرب الطرف الجنوبي لمحافظة واكاياما، على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلًا) جنوب غرب طوكيو، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، محملاً بأمطار غزيرة ورياح قوية على منطقة واسعة من وسط وغرب اليابان مع تحركه شمالًا. 

وأصدرت السلطات تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية مع ارتفاع منسوب الأنهار إلى أعلى حدودها، مع انجراف أجزاء من بعض الجسور. وتشكلت أعاصير في عدة مناطق لكنها لم تسبب أضرارًا كبيرة.

تفاصيل

بحلول المساء، كان مركز العاصفة - التي ضعفت إلى عاصفة استوائية - يقترب من بحر اليابان، على الرغم من تحذيرات المتنبئين بأن أمطارًا مكثفة ما زالت ممكنة على منطقة واسعة.

واستمرت في التحرك ببطء، بمعدل حوالي 15 كيلومترًا في الساعة (9.3 ميل في الساعة)، ما زاد من احتمال حدوث فيضانات مع هطول المطر على نفس المناطق لفترة طويلة. سجلت أجزاء من وسط اليابان 585 ملم (23 بوصة) من المطر في 24 ساعة حتى السابعة مساءً. وأصيب نحو عشرين شخصًا، بينهم شخص في حالة خطيرة، حسبما قال التلفزيون العام في اليابان.

وقالت السلطات إنها أقامت مراكز إخلاء في مبان آمنة وأرض مرتفعة للسكان في 11 محافظة طلبت منهم وكالة إدارة الحرائق والكوارث التوجه إلى الملاجئ.

فضلاً عن التشويش على الرحلات الجوية، أجبر المطر والريح الخطيران إغلاق بعض الطرق وتعليق عشرات خدمات القطارات، على الرغم من أن بعض الطرق كانت تعيد فتحها مساء يوم الثلاثاء. 

وجاءت العاصفة بعد أيام من ضرب إعصار خانون اليابان خلال موسم عطلة أوبون الذروة، عندما تغلق العديد من المصانع ويعود سكان المدينة إلى مساقط رؤوسهم وقراهم.

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