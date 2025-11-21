انطلاق بطولة العالم الودية لكرة القدم الأمريكية في دبي

انطلقت صباح اليوم بطولة العالم لكرة القدم الامريكية بدبي في الامارات العربية المتحدة تحت رعاية وزارة الرياضة الإماراتية و مجلس دبي الرياضي و اتحاد الرياضة للجميع.



واشاد اريك هوريل الامريكي بالتنظيم



و صرح هشام حسين المدير التنفيذي للبطولة بان البطولة تقام في الفترة من ٢١ الي ٢٣ نوفمبر بمشاركة ٣٢ فريق رجال و ١٠ فرق نسائية



وتشارك كل من الولايات المتحدة الامريكية و المكسيك و الإكوادور و مصر و الارن و قطر و الامارات و كاخستان و السعودية و روسيا و ايطاليا و الكويت.

الجدير بالذكر ان مصر تشارك بأربعة فرق رجال وسيدات في منافسات البطولة.