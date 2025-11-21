قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
فن وثقافة

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

سعيد فراج

تألقت النجمة نيكول سابا بإطلالة مميزة بعد تكريمها أمس، بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة، وذلك لتكريم أبرز المتميزين خلال العام، وحصدت نيكول جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية.

جذبت نيكول سابا الأنظار منذ لحظة وصولها إلى الحفل، بعد سلسلة النجاحات التي حققتها مؤخرًا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، إلى جانب طرح مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل، وإحياء العديد من الحفلات، فضلًا عن فوزها بعدد كبير من الجوائز داخل مصر وخارجها، عقب نجاحها في تجسيد شخصية رقية العسري رمضان الماضي.

وشهد الحفل عدة لقاءات جمعت نيكول بعدد من النجوم، في أجواء اتسمت بالود والتفاعل، حيث التقت النجمة ياسمين عبد العزيز التي بادرتها بكلمات تقدير بعد النجاح الكبير الذي جمعهما في مسلسل «وتقابل حبيب». كما التقت النجم أحمد السقا، والنجم محمد رمضان، بالإضافة إلى الإعلامية رضوى الشربيني.

تكريم نيكول سابا 

وخلال تكريمها، أعربت نيكول سابا عن سعادتها بالجائزة، قائلة: "شكر كبير من كل قلبي على التكريم مع النجوم اللي بعزّهم وبحبّهم، ألف مبروك لكل حد اتكرم النهارده، دايمًا مصر مغرقاني بحبها واحتوائها، والجائزة عزيزة جدًا على قلبي وبتحطّني قدّام مسئوليات أكبر في اللي جاي."

نيكول سابا الفنانة نيكول سابا أعمال نيكول سابا أخبار نيكول سابا

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

