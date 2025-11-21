فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فتح باب التقدم لبرنامج «التميّز في العلوم التطبيقية والابتكار» «ASPIRE Egypt»، الذي يهدف إلى دعم المشروعات البحثية التطبيقية التي تُحوّل نتائج البحث العلمي إلى حلول وابتكارات ذات أثر ملموس على المجتمع والقطاع الصناعي.

البحوث التطبيقية والابتكارية

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحوث التطبيقية والابتكارية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لإستراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المعرفة والابتكار في دعم خطط التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ويقدّم البرنامج مسارين للتمويل؛ الأول للمشروعات الأكاديمية التي يقودها باحثون من مؤسسات أكاديمية أو بحثية دون اشتراط شريك صناعي، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه لكل مشروع، على أن تبدأ المشروعات من مستوى جاهزية تكنولوجية TRL 4، ويُتوقع الوصول إلى TRL 5–6 بنهاية المشروع، أما المسار الثاني فهو التعاون الأكاديمي–الصناعي، حيث تُموّل المشروعات المشتركة بين الجامعات والقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه، مع مساهمة لا تقل عن 20% من الميزانية الإجمالية من الشريك الصناعي، ويبدأ المشروع من TRL 5، ويُتوقع الوصول إلى TRL 7 أو أكثر بنهاية المشروع.

تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وأوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن البرنامج يمثل منصة وطنية لتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وتحفيز المشروعات الابتكارية التي تُسهم في تلبية احتياجات المجتمع، مع التركيز على مجالات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، المواد المتقدمة، إدارة المياه، الزراعة الدقيقة، التقنيات الصحية، وإدارة المخلفات والاقتصاد الدائري.

ويستمر فتح باب التقدم للمقترحات البحثية حتى 8 ديسمبر 2025 الساعة 2 مساءً، وفق القواعد والشروط المعلنة على موقع الهيئة الرسمي.