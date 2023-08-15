غير الأعصاب.. أسباب متعددة وراء التنميل والخدر

هناك العديد من الأسباب المحتملة للخدر والتنميل غير ضعف الأعصاب والتى نعرضها لكم وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك.



تتضمن بعض حالات الخدر ضغطًا غير طبيعي على الأعصاب الموجودة في العمود الفقري وحوله وتشمل الحالات التي قد تسبب هذا التنميل ما يلي:

انهيار العمود الفقري بسبب هشاشة العظام

الحبل الشوكي المضغوط

تمزق القرص أو انفتاقه

العصب المقروص بسبب التهاب المفاصل، نتوءات العظام

تشمل الحالات الطبية الأخرى التي قد تسبب الخدر ما يلي:

السكري يؤدي إلى التنميل

عدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض لايم

مرض كلوي يسبب التنميل

الأدوية أو تعاطي المخدرات

تصلب متعدد يؤدى إلى التنميل

سكتة دماغية

التهاب المفاصل

ورم يتسبب فى التنميل

انتشار السرطان في العمود الفقري

لدغات الحيوانات والحشرات

التعرض للسموم يسبب التنميل