الداخلية تضبط سائق نقل عام لقيادته بسرعة زائدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد أتوبيس نقل عام؛ لقيامه بالسير بسرعة زائدة، مُعرضاً حياة المواطنين للخطر بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام قائد أتوبيس نقل عام بالسير بسرعة زائدة، ووضع قدمه اليسرى بجوار النافذة المجاورة له، مُعرضاً حياة المواطنين للخطر؛ وذلك حال سيره على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

