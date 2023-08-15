صوروه بملابس حريمي .. الداخلية تكشف عن تفاصيل فيديو سائق البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة والدخول به لمنزل أحدهم.

وبالفحص تبين قيام (9 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) بالتعدى على (سائق – مقيم بذات الناحية "الظاهر بمقطع الفيديو") بالضرب وقيامهم بتجريده من ملابسه وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول وإحداث إصابته بـ"كدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين والهاتف المحمول "بفحصه تبين إحتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة"، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.