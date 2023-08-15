مصر كلها بتدعيلك .. تعليق مؤثر من أحمد شيبه بعد رحيل والدته

شارك المطرب الشعبى أحمد شيبه فيديو لوالدته عبر حسابه موقع الت الاجتماعي فيسبوك وهى تدعو له.

وعلق شيبه على الفيديو :" كانت بتدعيلي وانا مسافر و دلوقتي مصر كلها بتدعيلك الله يرحمك يا امي يارب".

يذكر انه ظهر الحزن الشديد على وجه الفنان أحمد شيبه أثناء تلقي عزاء والدته بجوار كوبري القباري، شارع المكس غربي الإسكندرية، حيث لم يستطع الوقوف أكثر من مرة أثناء تلقي العزاء.

وكشف المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن موعد وصلاة الجنازة على والدته، وذلك من خلال “ستوري” حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وشارك شيبة صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها برسالة وداع: “مع السلامة يا أمي ربنا يرحمك ويسامحك”.

وأعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، أمس الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.