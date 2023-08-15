أستاذ آثار إسلامية: مصر تحقق طفرة كبيرة في ملف السياحة الدينية

أكد الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة ، أن مصر تحقق طفرة كبيرة في ملف السياحة، وخاصة السياحة الدينية، وهناك آثار مصر قديمة وآثار رومانية وآثار إسلامية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، إنه تشهد السنوات الأخيرة اهتمام كبيرة بالحفاظ على الآثار الإسلامية وتطويرها.

وأوضح د. جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة ، أن وزارة السياحة وكل الجهات المعنية تعمل على تطوير المناطق السياحية بهدف تحقيق 30 مليون سائح سنويًا وعلى راسهم السياح القادمين من جنوب شرق آسيا وشمال آسيا.

وشدد على أن هناك تطور كبير في تطوير المساجد ومساجد ال البيت، مشددا على ضرورة استغلالها في السياحة الدينية بشكل كبير.