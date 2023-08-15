صحيفة ألمانية: العقوبات الغربية لم تمنع نمو الاقتصاد الروسي

قالت صحيفة دير تاجشبيجل الألمانية، اليوم الثلاثاء إن العقوبات الغربية لم تمنع الاقتصاد الروسي من النمو.

أوضحت الصحيفة الألمانية أن معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الروسي مرتبطة بشكل أساسي بظهور مشترين جدد للنفط والغاز الروسي.

ووفقا لخبير السياسة الخارجية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريش كيسويتر، فإن العقوبات لا تنجح إلا إذا تم تنفيذها بشكل مقنع، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وفي وقت سابق ، قال وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر، بيتر زيجارتو، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لم تسفر عن نتائج.