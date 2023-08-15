مثمرة للغاية.. جمال الكشكي يكشف تفاصيل جلسة الحوار الوطني غدا

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة الغد للحوار الوطني تستقبل عدد من التوصيات والنتائج المختلفة من جانب اللجان التي عُقدت خلال الفترة الماضية، وكانت مهمتها بلورة النقاشات التي شهدتها الجلسات العامة في الفترة الماضية، موضحا أن غدا في تمام الساعة الحادية عشر سيبدأ اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة كل هذا وإضافة الآراء أو التوافق عليها أو رفضها أيا كان، ولكن اللوائح تعطي الحق لوضع رأي واضح قبل رفعها للرئيس السيسي.

جمال الكشكي يكشف تفاصيل جلسة الغد من الحوار الوطني

وأضاف "الكشكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن جلسة الغد سيكون لها ثمار كبيرة لمسيرة تتعلق بـ 70 قضية تم مناقشتها على مدار الفترة الماضية، منذ انطلاق الجلسات العامة للحوار الوطني، ويوجد عبر المحاور قضايا مختلفة في المحاور الثلاثة السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، وغدا سيتم وضع العديد من القضايا في مقدمتها مشروع قانون من لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وبعض التعديلات لمباشرة الحقوق السياسية.

وتابع جمال الكشكي، أنه في المحور المجتمعي يتم مناقشة نظام الرعاية الصحية، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، ومقترح مشروع قانون الوصاية على الأبناء، ومقترح بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، فضلا عن توصيات بخصوص لجنة الثقافة والهوية الوطنية بخصوص تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

وأوضح، أن المحور الاقتصادي أيضا يشهد توصيات تتعلق بالاستثمار الخاص وتحفيزه، لافتا إلى أن ما يتم عرضه في جلسة الغد هو ما انتهت إليه اللجان المتخصصة، ولكن وفقا للوائح من حق مجلس الأمناء أن يضيف أو يحذف أو يغير أي أراء وفي حالة التوافق يتم رفع هذه النتائج إلى الرئيس السيسي للتصديق عليها كما وعد في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بمحافظة الإسكندرية.