مدرب منتخب الناشئين لكرة اليد: أشكر أبطالنا على جهودهم.. وتمنينا تحقيق نتائج أفضل|فيديو

‏قال الكابتن وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين، إن حصول المنتخب المصري على المركز الرابع في بطولة العالم مركز ليس سيئا ولكنهم كان لديهم طموح أكبر من ذلك وهو الفوز بالبطولة، موجها الشكر لكل اللاعبين على الجهد المبذول طوال البطولة.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج آخر "النهار"، مع الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن مجموعة منتخب مصر كانت مجموعة صعبة وكلها فرق متنافسة عكس المجموعات الأخرى، مؤكدا أنه كان يطمع في الفوز على منتخب جزر الفارو لكنهم فريق قوي ولديهم لاعب رائع استطاع تسجيل 87 هدفًا في البطولة، وأن هذا الفريق استطاع الصعود كأول للمجموعة وفاز على ألمانيا والسعودية.