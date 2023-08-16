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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائدواضرار كبدة الدجاج.


 

1. غنية بفيتامين ب12

يعد فيتامين ب12 ضروريًا لصنع خلايا الدم الحمراء وتحسين الوظائف الخلوية، وبالتالي تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين تساعد فيحمايتك من الإصابة بنقصه، وبإمكانك تمييز الإصابة بنقص فيتامين ب12 من خلال تتبع الأعراض التالية:

التعب.

ضعف العضلات.

تشويش في الدماغ.

تغييرات في المزاج.

2. مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ النشط

وهو فيتامين ذائب بالماء يعمل تمامًا كمضادات الأكسدة، بالتالي يساعد في خفض خطر الإصابة بالالتهابات والأضرار الناتجة عن تراكمالجذور الحرة في الجسم، إضافة إلى ذلك، فإن فيتامين أ ضروري من أجل:


 

تعزيز صحة العيون.

الحفاظ على صحة البشرة.

بناء العضلات وتقويتها.

الحفاظ على الغدة الدرقية.

دعم عمل الجهاز المناعي.

الجدير بالذكر أن فيتامين أ الموجود في كبدة الدجاج هو من النوع النشط، أي يتم استخدامه بشكل مباشر في الجسم دون الحاجة إلىتحويله.


 

3. تساعد في علاج فقر الدم ومحاربته

إن كنت تعاني من مشاكل الإصابة بفقر الدم (Anemia) الناتج عن نقص الحديد، فأنت بحاجة إلى تناول كبدة الدجاج، ليس هذا فحسب،بل إن كنت بخطر الإصابة بالمرض أيضًا.

تحتوي كبدة الدجاج على مستويات عالية من الفولات والحديد وفيتامين ب12، والتي تعمل معًا من أجل علاج فقر الدم والوقاية من خطرالإصابة به، كما يقلل من الأعراض المترافقة للمرض من ضعف وانخفاض الطاقة، كما ينصح بتناول كبدة الدجاج بشكل أساسي للنساءاللاتي تعانين من الحيض.


 

4. تحتوي مستويات عالية من مجموعة فيتامين ب

لا تحتوي كبدة الدجاج على فيتامين ب12، بل على أنواع مختلفة أخرى من مجموعة فيتامين ب مثل: ب6 وبيوتين والفولات، وهذه الفيتاميناتضرورية ومهمة للوظائف الخلوية داخل الجسم وانقسام الخلايا، كما أنها ضرورية لتحسين عملية الهضم وتعزيز الجهاز الهضمي والعصبيوالعديد من الفوائد الأخرى المختلفة.


 

5. مفيدة للخصوبة

إن تناول كبدة الدجاج يعمل على تعزيز الخصوبة وبالأخص لدى المرأة، وذلك بسبب المغذيات العديدة التي تحتويها.


 

6. فوائد كبدة الدجاج الأخرى

أما الفوائد الأخرى المرتبطة بتناول هذه الكبدة تشمل:


 

المساعدة في تنظيف الجسم من السموم.

تعزيز عمل الكبد.

مصدرًا غنيًا بالبروتين.

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.


 

نصائح ومخاطر تناول كبدة الدجاج

على الرغم من فوائد تناول كبدة الدجاج إلا أنه من المهم معرفة الأمور التالية:


 

- إن كنت تملك مستويات عالية من الحديد والنحاس فعليك تقليل مستويات كبدة الدجاج المتناولة.

- اختيار بائع موثوق فيه وشراء الكبدة النظيفة الخالية من البقع او اللون الباهت.

- في حال كنت تتناول مكملات فيتامين أ، عليك تجنب تناول الكبدة.

- بالنسبة للحوامل، عليك تحديد كمية الكبدة المتناولة بسبب احتوائها على نوع من فيتامين أ، الذي قد يسبب الضرر للجنين في حال ارتفاعمستوياته.

الحفاظ على صحة القلب الحفاظ على صحة تناول الكبدة فوائد كبدة الدجاج علاج فقر الدم نقص فيتامين ب12 مضادات الأكسدة

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