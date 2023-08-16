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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

رئيس نادي الزمالك
رئيس نادي الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل اجتماع عُقد بالأمس جمع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على تفويض أحمد مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك إلى حين إجراء انتخابات جديدة على مقعد الرئاسة.

وعدّد حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أسباب اختيار أحمد مرتضى منصور لتولي رئاسة الزمالك، متحدثًا عن أول هذه الأسباب لأنه نجل رئيس النادي المعزول مرتضى منصور، إلى جانب أنه يمتلك زمام أمور في عدد من الملفات داخل نادي الزمالك.

هاني حتحوت: تفويض أحمد مرتضى برئاسة الزمالك إلى حين عقد الانتخابات

وأضاف “حتحوت” أن أحمد مرتضى هو كذلك حلقة وصل بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك ومرتضى منصور.

وأشار “حتحوت” إلى أن أحمد مرتضى منصور هو الشخص الأهدأ والأكثر ثقة ويتحرك في أكثر من اتجاه في أمور نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

شاهد:

https://www.youtube.com/watch?v=n84cyjuHC1w

الزمالك مرتضى منصور احمد مرتضي منصور حتحوت هاني حتحوت

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