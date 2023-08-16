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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

قالت السلطات الصحية في دول الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن هناك زيادة طفيفة في عدد حالات كورونا، مشيرة إلى أنه لايوجد تغيير في عدد الحالات الخطيرة.

وذكر موقع "والا" أن غالبية المرضى مركزين في وسط البلاد- في مستشفى ايخيلوف بتل أبيب يوجد 30 حالة كورونا وفي مستشفى مائير في مدينة كفار سابا وسط إسرائيل يوجد 11 حالة طفيفه حيث سجل هناك ارتفاع بعدد المتعالجين بداية شهر يوليو وبعدها سجل استقرار.

في أعقاب هذا الارتفاع، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية اعادة الاختبارات في مطار بن جوريون بهدف رصد دخول متحورات جديدة.

ووفقا لموقع "والا" العبري تركز المناقشات حتى الآن في الوزارة على الدول التي يجب التركيز عليها.

وبحسب تقارير الوكالات البريطاني للأمن الصحي تم العثور على متحور جديد ، ومن معطيات الشهر الماضي يتضح أن واحدا من بين سبعة أصيب في بريطانيا بهذا المتحور، رغم أن الحديث لا يدور عن متحور أكثر فتكا من ذي قبل، ايضا في دول آسيا يوجد تقارير عن ارتفاع بعدد الإصابات.

دول الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الاسرائيلية مطار بن جوريون زيادة في عدد حالات كورونا كورونا في اسرائيل

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