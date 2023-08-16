حتحوت يكشف تفاصيل حل أزمة مشاركة الزمالك بالبطولة العربية لليد.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل الانفراجة الخاصة بالموافقة على سفر بعثة الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد بالسعودية، بعد الأزمة التي كانت قد تؤدي إلى انسحاب الزمالك من البطولة وتعذر مشاركته فيه.

ونقل حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قوله، «بعثة الزمالك ستسافر إلى السعودية فجرًا استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية».

وأشار حتحوت إلى أنه بحسب محمد الأمين، فإن الزمالك حتى الآن لم يسدد مستحقات الاسباني ماتيو جارالدا مدرب الفريق السابق والتي تبلغ قيمتها 63 ألف دولار.

وقال الأمين لـ«حتحوت»: «الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا وأخطرنا به بعدم مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية إلا بتسديد غرامة ماتيو جارالدا».

وأضاف الأمين: «الزمالك مطالب بتسديد مستحقات مدربه السابق بجانب رسوم المشاركة في البطولة العربية والتي تبلغ 30 ألف دولار من أجل المشاركة في البطولة العربية وحتى الآن لم يتم تسديدها».

وتابع قائلًا: «بالنسبة لمستحقات الاتحاد المصري لكرة اليد، سنطالب الزمالك بضرورة سدادها كاملة قبل انطلاق الموسم المحلي. الزمالك يمثل مصر في البطولة العربية ولذلك قررنا تأخير الحصول على مستحقات الاتحاد المصري لما بعد الانتهاء من المسابقة ولكن تسدد كاملة قبل انطلاق المنافسات المحلية والمقرر موعدها يوم 1 سبتمبر».