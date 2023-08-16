عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف تفاصيل حل أزمة مشاركة الزمالك بالبطولة العربية لليد.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل الانفراجة الخاصة بالموافقة على سفر بعثة الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد بالسعودية، بعد الأزمة التي كانت قد تؤدي إلى انسحاب الزمالك من البطولة وتعذر مشاركته فيه.

ونقل حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قوله، «بعثة الزمالك ستسافر إلى السعودية فجرًا استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية».

وأشار حتحوت إلى أنه بحسب محمد الأمين، فإن الزمالك حتى الآن لم يسدد مستحقات الاسباني ماتيو جارالدا مدرب الفريق السابق والتي تبلغ قيمتها 63 ألف دولار.

وقال الأمين لـ«حتحوت»: «الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا وأخطرنا به بعدم مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية إلا بتسديد غرامة ماتيو جارالدا».

وأضاف الأمين: «الزمالك مطالب بتسديد مستحقات مدربه السابق بجانب رسوم المشاركة في البطولة العربية والتي تبلغ 30 ألف دولار من أجل المشاركة في البطولة العربية وحتى الآن لم يتم تسديدها».

وتابع قائلًا: «بالنسبة لمستحقات الاتحاد المصري لكرة اليد، سنطالب الزمالك بضرورة سدادها كاملة قبل انطلاق الموسم المحلي. الزمالك يمثل مصر في البطولة العربية ولذلك قررنا تأخير الحصول على مستحقات الاتحاد المصري لما بعد الانتهاء من المسابقة ولكن تسدد كاملة قبل انطلاق المنافسات المحلية والمقرر موعدها يوم 1 سبتمبر».

حتحوت هاني حتحوت البطولة العربية لكرة اليد الزمالك السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تعرف على سبب فشل انتقال نجم الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

ثمن الخبز ثابت.. سوريا ترفع أسعار المحروقات

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس وآخرين بالاختناق خلال تأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف

سيراميكا كليوباترا يكشف موعد انطلاق اختبارات الناشئين في نادي العبور

التسجيل في مدينة الأزهر الجامعية للطلاب والطالبات .. رابط التقديم

تعيين 24 شابا من ذوي الهمم في 3 منشآت من القطاع الخاص بالقاهرة

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

من غير فرن| طريقة عمل كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر |شاهد

أبرزها الإسهال.. أعراض القولون العصبي | احذرها

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ