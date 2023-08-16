بشير حسن رئيس قناة "cbc" العامة: كلنا شغالين عند المشاهد ومهمتنا إمتاعه

‏قال بشير حسن، رئيس قناة "cbc" العامة، أن أهم عنصر في برنامج التوك شو هو المذيع ويجب على المذيع أن يستمتع ‏بعمله ويجب أن يكون محب ‏ ‏لهذه المهنة.

‏وتابع بشير حسن خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن هذا الكلام ينطبق أيضا على معد البرامج ‏والمخرج، ويجب الاستمتاع بالعمل ومن هنا يأتي الإبداع، مضيفا أن مهمته كرئيس للقناة أن ‏يصل بالعاملين ‏الى ‏مرحلة الإبداع في العمل.

محافظات مصر

‏وأضاف: "كلنا شغالين عند المشاهد ومهمتنا إمتاعه وليس جمهور القاهرة فقط ولكن جمهور المحافظات أيضا في اسوان والإسكندرية وكل محافظات مصر، وسوف نصل للمشاهد في كل محافظات مصر".