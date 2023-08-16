بشير حسن رئيس قناة "cbc" العامة: كلنا شغالين عند المشاهد ومهمتنا إمتاعه

قال بشير حسن، رئيس قناة "cbc" العامة، أن أهم عنصر في برنامج التوك شو هو المذيع ويجب على المذيع أن يستمتع بعمله ويجب أن يكون محب لهذه المهنة.
وتابع بشير حسن خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن هذا الكلام ينطبق أيضا على معد البرامج والمخرج، ويجب الاستمتاع بالعمل ومن هنا يأتي الإبداع، مضيفا أن مهمته كرئيس للقناة أن يصل بالعاملين الى مرحلة الإبداع في العمل.
محافظات مصر
وأضاف: "كلنا شغالين عند المشاهد ومهمتنا إمتاعه وليس جمهور القاهرة فقط ولكن جمهور المحافظات أيضا في اسوان والإسكندرية وكل محافظات مصر، وسوف نصل للمشاهد في كل محافظات مصر".