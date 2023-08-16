احذر تسجيل بياناتك على مواقع وتطبيقات مجهولة.. استشاري تكنولوجيا معلومات يوضح

‏قال المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، ان فكرة النصب والاحتيال فكرة قديمة جدا لكن الجديد فكرة النصب الإلكتروني لأننا أصبحنا نستخدم تطبيقات مختلفة والعديد من المواقع الإلكترونية.

‏وتابع خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، أن أدوات النصب اختلفت وتغيرت واليوم النصاب أصبح قادرا على تطوير نفسه للحصول على ضحية بشكل سهل وسريع.

‏وأضاف ان لمواجهة النصب والاحتيال يجب علينا زيادة الوعي أولا من الإعلام يجب على الإعلام زيادة وعي المواطنين، متابعا أن المشكلة أننا أصبحنا نتعامل يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.