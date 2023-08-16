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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد نيمار وبونو وميتروفيتش .. الهلال يفاوض نجمًا عالميًا جديدًا | تفاصيل

نيمار
نيمار

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات لضم لاعب جديد، بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والاقتراب من ضم ألكسندر ميتروفيتش وياسين بونو، خلال الانتقالات الجارية.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية فإن إدارة شركة نادي الهلال، اتفقت بشكل نهائي، مع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي، على ضمِّهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسيمتدُّ عقد الحارس المغربي أربعة أعوام مقابل 10 ملايين يورو راتبًا سنويًّا، إضافةً إلى عدد من المميِّزات المالية.

وأضافت: “النادي العاصمي، سيدفع لإشبيلية 15 مليون يورو، تمثِّل قيمة العامين المتبقيين في عقد بونو مع النادي الأندلسي”.

واختتمت: “فتحت الإدارة خط مفاوضات مع أستون فيلا الإنجليزي من أجل كسب خدمات الفرنسي لوكاس ديني، الظهير الأيسر، بوصفه الصفقة الأخيرة في “الميركاتو” الصيفي”.

الهلال ميتروفيتش بونو نيمار اشبيلية

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