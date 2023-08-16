صعق بالكهرباء وضرب متكرر.. مزاعم بتعرض أسرى سجن روسي للتعذيب

زعم أسرى حرب أوكرانيون سابقون، أنهم تعرضوا للتعذيب في السجون الروسية، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي نيوز”.

وقالوا إن التعذيب تضمن، الضرب المتكرر، والصعق بالصدمات الكهربائية، وذلك في أثناء احتجازهم بمراكز احتجاز جنوب غرب روسيا، في ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

لكن وبحسب نشطاء، فلا تأكيد على ذلك سوى “كلام الأسرى السابقون”، علاوة على أنه توجد شهادات أخرى لروس تعرضوا بالمقابل للتعذيب على يد الأوكران.

وفي مقابلات مع “بي بي سي”، تبادل عشرات المعتقلين السابقين المفرج عنهم من السجون، الشهادات عن الاعتداءات الجسدية والنفسية المزعومة من قبل الضباط والحراس الروس في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 2 ، في مدينة تاجانروج.

تصف الشهادات، التي تم جمعها خلال تحقيق استمر أسابيع ، نمطاً ثابتاً من العنف وسوء المعاملة في المنشأة ، وهي أحد المواقع التي احتُجز فيها أسرى حرب أوكرانيون في روسيا.

وتشمل مزاعمهم: تعرض الرجال والنساء في موقع تاجانروج للضرب بشكل متكرر ، بما في ذلك على الكلى والصدر ، والصعق بالصدمات الكهربائية في عمليات التفتيش والاستجواب اليومية.

قام الحراس الروس باستمرار بتهديد وترهيب المحتجزين ، وقد أدلى بعضهم باعترافات كاذبة يُزعم أنها استخدمت كأدلة ضدهم في المحاكمات.

يُترك الأسرى باستمرار يعانون من سوء التغذية ، ولا يحصل المصابون على المساعدة الطبية المناسبة ، مع ورود أنباء عن وفاة محتجزين في المنشأة.