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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: وزارة الصحة لديها أكثر من 360 مستشفى على مستوى الجمهورية

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، إن مصر لديها برنامج إصلاحي في كافة مؤسسات الدولة والإصلاح الهيكلي يسير بالتوازي بين جميع القطاعات.

‏وأضاف وهبة، ‏خلال لقاء له في برنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية رشا مجدي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن قطاع الصحة من القطاعات الهامة جدا والدولة قامت بعمل العديد من المبادرات لهذا القطاع، مؤكدا أن قطاع الصحة يخدم حوالي 108 مليون نسمة ولابد أن يكون له الأولوية فيما يتعلق بتحسين الخدمات.

وزارة الصحة

‏وأضاف أن وزارة الصحة لديها أكثر من 360 مستشفى على مستوى الجمهورية منهم اكثر من 160 مستشفى عام، بالإضافة إلى المستشفيات النوعية، وبالإضافة إلى وحدات الرعاية والوحدات الصحية

الصحة مصر قطاع الصحة الاعلامية رشا مجدى وزارة الصحة الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة

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