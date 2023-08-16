كاتب صحفي: تجارة الترانزيت أصبحت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم

‏قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهلي، إن تجارة الترانزيت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، والموانئ لم تعد مقتصرة فقط على الشحن والتفريغ أو التسليم والتسلم، لكن أصبح هناك عائد كبير جدا من تجارة الترانزيت.

‏وأضاف وهبة، ‏خلال لقاء له في برنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية رشا مجدي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن تجارة الترانزيت لها العديد من الفوائد مثل تفريغ حمولات السفن وإعادة توزيعها، وأيضا إنشاء لوجستيات بسبب تجارة الترانزيت.

تجارة الترانزيت

وأوضح أن هناك بعض البضائع تكون ‫نصف‬ مصنعة ويتم تجميعها وإعادة تصنيعها في دول أخرى، ومن الممكن إقامة مصانع خدمية في هذه المنطقة لتقوم بهذه المهمة.