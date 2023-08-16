الفرق بين الدواء المحلي والمستورد.. الصحة توضحه

كشفت هيئة الدواء المصرية الفرق بين الدواء المحلي والمستورد والأدوية القادمة من الخارج بشكل غير شرعي.



وقالت الهيئة ،إن الدواء المستورد هو كل دواء قادم من الخارج ومسجل داخل هيئة الدواء المصرية ويخضع للرقابة منذ حصوله على الإفراج الجمركي وحتى وصوله ليد المواطن. ​

وأشارت الهيئة الي أن الدواء القادم من الخارج بطرق غير شرعية يفتقد للأمان والجودة وشرعية التداول، وممكن استخدامه يكون خطير على صحتك. ​

وقالت الهيئة إن الدواء المصنع محليا بيوفر لك نفس الجودة والأمان والفاعلية للأدوية المستوردة . ​

وشددت هيئة الدواء علي ضرورة استشارة الصيدلي أو الطبيب عشان تعرف المثائل والبدائل المحلية المتاحة، و يساعدك تختار الدواء الصح اللي يناسب حالتك الصحية. ​