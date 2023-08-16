رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي: نتلقى الشكاوى على رقم 15344 ويتم التعامل معها

قال الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل: “لدينا محاور وقنوات اتصال متعددة للتعامل مع العميل أو المنتفع، أولها مركز خدمة العملاء، والذى يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم التواصل معه فى أى وقت والتعامل مع شكواه، وهو 15344".

وأضاف الدكتور أحمد دنقل، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هذا الرقم هو نفسه الذى يتم من خلاله حجز الوحدات والمراكز الطبية، معقبا: “المتلقي سيعرف موعد الوحدة واسم الطبيب الذى سيقوم بفحصه”.

وأوضح أن هناك فريق عمل داخل المنشآت يطلق عليه “فريق رضاء المنتفعين”، ودوره التعامل مع المنتفع، لافتا إلى أنه مباشرة يتم الإنصات والاستماع إلى المنتفع حال تقديم شكواه.