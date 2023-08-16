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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لها أساسا شرعيا.. طالبان تمنع أنشطة الأحزاب السياسية في أفغانستان

حركة طالبان
حركة طالبان

أعلنت حكومة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، اليوم الأربعاء، تجميد ومنع أي أنشطة للأحزاب السياسية الأفغانية بشكل كامل.

 

وقال وزير العدل في حكومة طالبان في أفغانستان، إن وجود الأحزاب السياسية ليس له أساس شرعي.

 

وفي وثت سابق، أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، أن إدارة حركة طالبان أمرت بإغلاق مراكز التجميل في غضون شهر، في أحدث قيود على دخول النساء الأفغانيات إلى الأماكن العامة.

ووفقا لوكالة "رويترز" العالمية، قال محمد صادق عاكف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في إشارة إلى إشعار الوزارة إن "آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر".

 

وأدانت حكومات أجنبية ومسئولون من الأمم المتحدة القيود المتزايدة على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بعد هزيمة حكومة مدعومة من الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأجنبية.

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