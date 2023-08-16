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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حراك سياسي غير مسبوق.. نائب: مخرجات الحوار الوطني ستساهم في استكمال مسيرة التنمية

المهندس أحمد عثمان،
المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب،  أن الحوار الوطني نجح في إحداث حراك سياسي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، باعتباره الآلية الأولى التي تمكنت من جمع القوى السياسية والاجتماعية على مائدة واحدة لمناقشة 113 قضية وطنية، من أجل وضع رؤي خاصة لمعالجتها والنهوض بها، لتمهيد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في صياغة المخرجات النهائية، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وقال "عثمان" فى بيان صحفى له ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق هذه الدعوة، من أجل توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق التفاف وطني خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية وما تسببت فيها من ضغوط اقتصادية على الكثير من اقتصاديات العالم، بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية، مؤكدا على أن الحوار الوطني نجح في تقديم رؤي مميزة وثرية قد يكون لها دور في خفض التداعيات السلبية لهذه الأحداث على المواطن المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية كانت حريصة على التعامل بجدية مع توصيات الحوار الوطني التي خرجت على مدار الجلسات حيث تمت الاستجابة لعدد منها، وهو ما منح الحوار المزيد من الزخم والجدية، باعتباره فرصة جيدة لإحداث تغيير حقيقي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومن ثم استكمال مسيرة التنمية والنهضة التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن  الحوار نجح في جعل الجميع يلتف حول هدف واحد وهو مصلحة دولتنا الوطنية، والعمل مع أجل تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الجمهورية الحرب الروسية – الأوكرانية جائحة كورونا

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