نصائح ضرورية لإطالة عمر هاتفك وحمايته من السخونة الشديدة

أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من أهمية الهواتف المحمولة، فهي تحتاج إلى العناية والحماية لتطيل عمرها وتحافظ على أدائها الجيد ومع ارتفاع درجات الحرارة على هاتفك يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تلف الهاتف بشكل دائم، وبعد ذلك قد تضطر إلى استبدال بطاريتك أو شراء هاتف جديد، وهذا سيكلفك الكثير من المال، وحسب موقع "‏bpmelectric "نقدم نصائح تساعد في إطالة عمر الهاتف المحمول، والحفاظ عليه من التلف والخدوش وغيرها من الأضرار وحمايته من الحر الشديد.



نصائح للحفاظ على هاتفك المحمول من الحر الشديد:

⁃ يفضل إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة كلما كان ذلك ممكنًا، خاصة عندما يكون الجو حارًا.

⁃ ويجب الأخذ في الاعتبار أيضًا أن درجات الحرارة المرتفعة وحدها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف خاصة إذا تركته في السيارة،

⁃ حيث تتضاعف درجة الحرارة داخلها مقارنة بالخارج، خاصة إذا تًركت تحت أشعة الشمس، لذا فإن ترك الهاتف في حامل الأكواب قد يجعله يسخن بسرعة ويتلف.

⁃ والأفضل أن لا تحتفظ بهاتفك في بيئة حارة لفترة طويلة من الوقت، حتى لو لم يكن تحت أشعة الشمس المباشرة.

⁃ يجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية المثلى لهاتفك في مكان 32 درجة مئوية في المتوسط.

⁃ حافظ على نظافة الهاتف من الأوساخ والغبار والحطام بانتظام.

⁃ تجنب إسقاط الهاتف وتحديث برامجه بانتظام لتصحيح أي أخطاء أمنية.

⁃ عمل نسخ احتياطية للبيانات بانتظام.

⁃ استخدام بنك الطاقة للحفاظ على شحن الهاتف.

⁃ قم بتنزيل التطبيقات والملفات فقط من مصادر موثوقة

⁃ تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة أو المشي.

نظف الشاشة بشكل منتظم باستخدام المواد المناسبة للحفاظ على جودة الصورة والألوان.

⁃ لا تقم بإفراغ بطارية الهاتف بشكل كامل، وبدلاً من ذلك شحنها بانتظام وعدم تركها تصل إلى الصفر.

استخدم وضع الطاقة المنخفضة في حالة انخفاض مستوى البطارية.

⁃ لا تستخدم تطبيقات كثيفة الرسومات أو المعالج أثناء شحن هاتفك، يتضمن ذلك ألعاب الضخمة، يمكن أن يتسبب الخطأ في البرنامج في حدوث مشكلات سخونة.

⁃ ابتعد عن الشواحن غير الأصلية والرخيصة، لأنها قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة هاتفك.

⁃ قم بإيقاف تشغيل الهاتف إذا أصبح ساخنًا جدًا.



اضرار الحرارة على الهاتف:

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لهاتفك المعدل الطبيعي وارتفعت درجة حرارة الجهاز، فيمكنك توقع بعض المشكلات أن تعرّض الهواتف المحمولة لدرجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل أبرزها:

لا يمكنك استخدام هاتفك.

يتباطأ هاتفك.

يبطئ الشحن أو يتوقف تمامًا.

ضعف إشارتك.

تعطيل فلاش الكاميرا مؤقتًا.



تلف البطارية:يمكن أن تتسبب الحرارة المرتفعة في تلف البطارية، ما قد يؤدي إلى انخفاض عمر البطارية أو حتى انفجارها.

تباطؤ الأداء:يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تباطؤ أداء الهاتف، مما قد يجعل من الصعب استخدامه.

التوقف الهاتف عن العمل :في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة إلى توقف الهاتف عن العمل تمامًا.

الضرر الدائم :يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تلف الهاتف بشكل دائم، مما قد يتطلب إصلاحه أو استبداله.