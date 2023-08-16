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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيمن منصور يقترب من المصري البورسعيدي

أحمد أيمن منصور
أحمد أيمن منصور

أتم أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتفاقه مع المصري البورسعيدي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.


ورغم عودة أحمد منصور للزمالك بداية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته لطلائع الجيش لكن ظروف إيقاف القيد التي يمر بها الزمالك حاليًا تسببت في عدم قيده بقائمة الفريق حتى الآن.


ولم يتم قيد أحمد منصور في قائمة الزمالك خلال الموسم الماضي وبالتالي مع عودته للنادي في الموسم الجاري يتطلب الأمر توقيع عقود جديدة ومعاملته كأنه صفقة جديدة وهو ما يمنع قيده بسبب عقوبة إيقاف القيد على النادي.


واقترب المصري بقوة من حسم التعاقد مع أحمد منصور بعد اتفاق الطرفين على كل التفاصيل.

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