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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الأربعاء، 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023م.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

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