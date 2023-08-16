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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهرجان مراقبة الطيور في الفيوم برعاية تنشيط السياحة.. تفاصيل

مهرجان مراقبة الطيور
مهرجان مراقبة الطيور

تشهد محافظة الفيوم أكتوبر المقبل فعاليات أول مهرجان سياحي لمراقبه الطيور في المحافظة، في إطار دعم وتنشيط السياحة.

 

قال محمد كارم المنسق العام المتحدث باسم مهرجان مراقبة الطيور، إن المهرجان الأول من نوعه لتنظيم سياحة مراقبة الطيور حيث تعد محافظة الفيوم قبلة السياحة الخاصة بمراقبة الطيور.

 

أوضح كارم في تصريحات صحفية ، أن مهرجان مراقبة الطيور جاء وفقا لنا لمسناه في السنوات الأخيرة وتنفيذا لرؤيه القيادة السياسية للجمهورية الجديدة للتنمية المستدامة مصر 2030.

 

أشار منسق المهرجان إلي أن كانت محافظة الفيوم سابقا تشهد تدفقا سياحيا من نوع خاص وهي سياحة مراقبة الطيور حيث تتدفق على المحافظة عدة جنسيات مختلفة مهتمة بهذا النوع من السياحة من كندا وبريطانيا وأستراليا.

 

أفاد هذا النوع من السياحة كان يعد سياحة فردية تقوم بمساعدة بعض المرشدين السياحيين المهتمين بالسياحة البيئية بتنظيم بعض الرحلات الخاصة مراقبة الطيور ومشاهدتها وتصويرها حيث تعد محافظة الفيوم معبرا لبعض الطيور النادرة المهاجرة من أوروبا بحثا عن الدفء في مصر.


أضاف أنه في ظل اهتمام الدولة بزياده الموارد السياحية ورفع كفاءة المنتج السياحي المصري والترويج له عالميا تم الاهتمام بالسياحة البيئية وكانت السياحة البيئية فيما سبق تتركز بمحافظة جنوب سيناء من سياحة الغوص في شرم الشيخ ومشاهدة الشعب المرجانية، والمحميات الطبيعية مثل محمية راس محمد ولكن في الآونة الأخيرة تم الاهتمام بسياحة مراقبة الطيور وتنظيمها والعمل على ابرازها  كنمط سياحي جديد.


كشف أنه في إطار ذلك جاءت فكرة إقامة مهرجان في محافظة الفيوم برعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الذي يترأسها عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة.


يذكر أن عقد أول اجتماع تحضيري في محافظة الفيوم بحضور كل من  الدكتور وائل شاهين المشرف على مكاتب القاهرة الكبرى ومدن القناة والمشرف على العام على الوحدات السياحية و محمد عمر المشرف على الهيئات الإقليمية ومحمد كارم المنسق العام المتحدث باسم المهرجان. 

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مهرجان مراقبة الطيور البيئية السياحة البيئية القيادة السياسية المحميات الطبيعية المرشدين السياحيين

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