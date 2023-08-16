نموت بسبب الحصار.. رسائل مؤثرة من أطفال غزة إلى العالم

شارك أطفال فلسطينيون اليوم الأربعاء، في وقفة بميناء غزة احتجاجاً على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وهذه ليست المرة الأولى، ففي 20 نوفمبر 2021، نظمت منظمة "الدفاع عن الأطفال - فلسطين" وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، بمناسبة يوم الطفل العالمي. حيث شارك في الوقفة حوالي 200 طفل من مختلف المحافظات الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بانتهاكات الاحتلال ضد حقوق الأطفال، وخاصة في القدس وغزة.

وفي 16 مايو 2021، شارك عشرات الأطفال في وقفة احتجاجية في متنزه الكتيبة غربي مدينة غزة، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب استهداف الأطفال في قطاع غزة.

وحمل الأطفال صوراً لضحايا العدوان الإسرائيلي، ولافتات تطالب بوقف القصف وحماية حقوقهم.

وفي 8 ديسمبر 2017، نظمت حركة "حماس" وقفة احتجاجية لأطفال فلسطين في ساحة الجندي المجهول بغزة، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وردد الأطفال حينها هتافات تؤكد على أن القدس هي عاصمة فلسطين، وأنهم لن يستسلموا للاحتلال.