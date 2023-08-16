السيسي يكشف تفاصيل إنقاذ سيوة من الغرق بمشروع ضخم .. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة المصرية أنقذت واحة سيوة من الغرق، وذلك بعدما أخبره احد مشايخ واحة سيوة بالمشكلة التى تعانى منها.

وأوضح السيسى،خلال لقائه مع أهالى محافظة مطروح، أن مصير واحة سيوة كان صعبا للغاية لولا تدخل الدولة، بمشروع صرف زراعى ضخم استغرق 3 سنوات ونصفا.

حافظوا عليه

وناشد الرئيس السيسى أهالى واحة سيوة قائلا:" من فضلكم اللي اتعمل حافظوا عليه" .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأهالى محافظة مطروح، أن المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية.