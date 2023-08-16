بقرار حاسم.. فنلندا تستعد لكارثة نووية

تعتزم فنلندا إنشاء أكبر مخزون استراتيجي من الضروريات في حالة التهديد الكيميائي أو البيولوجي أو النووي، حيث خصصت المفوضية الأوروبية 242 مليون دولار للمشروع، ومن المفترض، أن دول شمال وشرق أوروبا ستكون قادرة على استخدام الاحتياطيات.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، أوضحت وزارة الداخلية الفنلندية، أن التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية أصبحت أكثر احتمالا بسبب الوضع العالمي الحالي.

كما ربطت تارجا رانتالا، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، قرار إنشاء مثل هذا الاحتياطي بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء المخزون خلال عام 2024، وسيشمل أدوات القياس وأجهزة الكشف والاختبارات السريعة والأدوية واللقاحات.

وحسب “بلومبرج”، فإنه سيتم إنشاء نفس الاحتياطيات في فرنسا وبولندا وكرواتيا، لكن أحجامها أدنى من المشروع الفنلندي.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن التهديدات للأمن العسكري الروسي في الاتجاهات الاستراتيجية الغربية والشمالية الغربية زادت عدة مرات.