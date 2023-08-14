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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف يسخر من فنلندا بسبب الخوف من روسيا والناتو

ميدفيديف
ميدفيديف

سخر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف من فنلندا بسبب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

انضمت فنلندا إلى حلف الناتو في أبريل من العام الجاري 2023 لتصبح العضور رقم 31 في الحلف.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى عبثية موقف فنلندا وانضمامها إلى الناتو من خلال نشر مزحة عبر حسابه بموقع "تليجرام"، وفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

ونشر ميدفيديف مزحة عبارة عن حوار تخيلي بين مواطنين فنلنديين يقول نصه "بيكا، لماذا انضمت بلادنا إلى الناتو؟"، ويجيب بيكا: "لأننا نواجه التهديد الروسي"، "ولكن لماذا نواجه التهديد الروسي؟" ماتي يتأمل. واختتم بيكا حديثه قائلاً: "ماتي، هذا لأننا ننضم إلى الناتو".

وقالت "تاس" إنه بعد الحرب العالمية الثانية، تبنت فنلندا موقفا محايدًا في الحرب الباردة وبعدها، ولكن في عام 2022 قررت هلسنكي التخلي عن حيادها الطويل للسعي للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي.

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