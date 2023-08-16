عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ينتظر رد إتحاد الكرة على طلبي السوبر والجماهير

صدى البلد

ينتظر النادي الأهلي رد إتحاد الكرة حولي طلب الحضور الجماهيري في الموسم المقبل وكذلك تحديد موعد ومكان السوبر بنسخته القديمة.


وأرسل النادي الاهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. 


وطالب الأهلي معرفة لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.


وقال الأهلي أن هذا الأمر جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.


كما أرسل الأهلي خطاباً آخر لإتحاد الكرة يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد. جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.. وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.

 

النادي الأهلي اتحاد الكرة الحضور الجماهيري الاتحاد المصري لكرة القدم بطل الدوري والكأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد ورابط تقليل الاغتراب في المرحلة الأولى

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع لاعب إيفرتون في انتقال مجاني

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث ليبيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ