عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح منافسات البطولة العربية للجودو 2023 بالعلمين

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين، بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.


وخلال كلمته أكد وزير الشباب والرياضة علي أن  البطولة العربية للجودو مناسبة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على ثقافات جديدة، وتعزيز الروح الرياضية والتضامن بين الشباب العربي، وفرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة وتشجيعها على ممارسة هذه الرياضة والتطور فيها، كما أنها فرصة لتعزز العلاقات الثقافية والرياضية بين دولنا العربية.


وأعرب "صبحي" عن شكره للجهات المنظمة والمسؤولين والمدربين واللاعبين الذين عملوا بجد لإعداد هذه البطولة، كما أعرب عن تقديره العميق لجميع الرياضيين والرياضيات الشباب الذين يمثلون بلدانهم بكل فخر وشرف في هذه البطولة.

أشار وزير الشباب إلي ضرورة تكاتف الجميع لجعل هذه البطولة بداية لمستقبل مشرق للجودو في العالم العربي، وتحقيق نجاحاً مشتركاً في تعزيز الرياضة وتطويرها في كافة البلدان العربية، مبيناً أن نجاح هؤلاء الشباب في هذه البطولة هو نتيجة للتدريب الجاد والتفاني، فهم قدوة حقيقية للشباب الآخرين ومصدر إلهام للجيل القادم من الرياضيين.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي دور الدولة المصرية في دعم الشباب وتوفير الفرص الرياضية لهم، وايمانها الكامل بأهمية الرياضة في تطوير الشباب وبناء شخصياتهم، مشيراً إلي حرص الدولة المصرية على تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير الأجواء المناسبة والدعم المالي للرياضة والرياضيين.


أضاف صبحي أن العلمين أصبحت وجهة سياحية ورياضية متنوعة ومتكاملة من خلال استقبال السياح من جميع أنحاء العالم، ومركزًا مهماً للفعاليات والبطولات الرياضية من خلال استضافة العديد من الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

ووجه وزير الرياضة الدعوة إلي جميع الشباب المشاركين لمواصلة العمل الشاق والتفاني في رياضتهم المفضلة، وأن يجعلوا النجاح في هذه البطولة دافعاً لتحقيق المزيد من الانتصارات والتفوق رياضياً.

ومن جانبه، أعرب خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن شكره وتقديره للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار هذه البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية.

ومن جهته، أكد مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو أن البطولة العربية للجودو، تشهد إقبالا ومشاركة كبيرة من الدول العربية في ظل ثقة الاتحادات الدولية والأفريقية والعربية، مقدماً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه للاتحاد المصري للجودو لاستضافة البطولة، والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانه مصر دولياً.

أشرف صبحي أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد الجودو 8 أغسطس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تتجاوز الـ 50 درجة.. دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

ترشيحاتنا

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

مش قادرة أروح لبنتي.. صوّر زوجته بدون ملابس ونشرها على السوشيال ميديا|تفاصيل

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام

سعال حاد.. رئيس إندونيسيا يعاني من المرض بسبب تلوث هواء جاكرتا|تفاصيل

أمريكا تطالب روسيا بالعودة لصفقة الحبوب والتوقف عن مهاجمة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

بخصر منحوت .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها في الساحل |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

فيديو

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ