أضرار القنبلة على أولد ترافورد.. عرض صور إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية لأول مرة

خلال الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عامي 1943 و 1944، التقطت وحدات الاستطلاع التابعة للقوات الجوية الأمريكية، التي سبقت القوات الجوية الأمريكية، صورًا للوجه المتغير لإنجلترا، بشكل أساسي حول القواعد الأمريكية في جنوب البلاد.

وتم توفير أكثر من 3600 من صورهم بالأبيض والأسود، اليوم الأربعاء، في خريطة مجانية على الإنترنت يمكن البحث فيها من خلال أرشيف إنجلترا التاريخية، وهي هيئة عامة تسعى إلى الدفاع عن تاريخ إنجلترا وبيئتها.

وتقدم المجموعة نظرة شاملة لتأثير الحرب على إنجلترا والتدريب الذي كان ضروريًا قبل مهام القصف والاستطلاع فوق أوروبا المحتلة من قبل النازيين.

مما لا يثير الدهشة، أن العشرات من المطارات الجديدة التي شيدتها القوات الأمريكية تتميز بكثافة ، وكذلك المعسكرات العسكرية ومرافق التخزين التي شُيدت في الفترة التي سبقت D-Day في يونيو 1944.

أضرار القنبلة على أولد ترافورد

كما تم الاستيلاء على البلدات والمدن، بما في ذلك أضرار قنبلة عام 1941 في ملعب أولد ترافورد في نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، وهي واحدة من أكثر الصور الفوتوغرافية في أقصى الشمال في المجموعة.

وقال دنكان ويلسون، الرئيس التنفيذي لأرشيف إنجلترا التاريخية: “تم التقاط مجموعتنا من صور القوات الجوية الأمريكية في زمن الحرب في إنجلترا من قبل الطيارين وطائرات الأسراب التي قدمت معلومات استخباراتية لهزيمة ألمانيا النازية في نهاية المطاف. جاء هذا بتكلفة، حيث قتل العديد من الطيارين أثناء تأدية واجبهم”.

بدأ الجيش الأمريكي في الوصول إلى إنجلترا في أوائل عام 1942 بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب ضد دول المحور في أعقاب القصف الياباني لبيرل هاربور في ديسمبر 1941.

ومع تسارع حشد القوات الأمريكية في السنوات التالية ، التقط الطيارون صوراً أثناء الرحلات الجوية فوق المناطق المحلية بالقرب من قواعدهم لاكتساب الخبرة اللازمة للعمليات فوق أوروبا التي يحتلها النازيون.